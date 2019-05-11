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В Госдуме оценили заявление украинского эксперта о «влиянии» России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича о том, что Россия якобы получила контроль над экономикой Украины.
«Любой политический, экономический эксперт сегодня (на Украине. — RT) старается создать вокруг новоизбранного президента Зеленского мощный информационный фон о том, что ему придётся нелегко в отношениях с Россией, потому что она якобы хочет взять под контроль полностью всю Украину — не только экономику, но и будущее политическое устройство. Такие заявления не имеют под собой никакой основы», — подчеркнул депутат.
Водолацкий добавил, что сама Украина создала прецеденты, связанные с межгосударственными торговыми отношениями, в том числе и в области энергоносителей.
«Для того, чтобы восстановить статус-кво… нужно отменить все решения Порошенко, Рады, правительства в отношении тех указов, постановлений, которые связаны с прекращением, в первую очередь, Договора о дружбе России и Украины. Второе — то, что касается прекращения налаженных экономических партнёрских связей, всё — в руках нового руководства Украины», — заключил он.
Ранее Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия получила контроль над экономикой Украины.
RT на русском: последние новости
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Комментарии5
Политика , В мире , Украина , Виктор Водолацкий , Госдума
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