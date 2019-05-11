В России заговорили о «капитуляции» Донбасса

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В России исключили возможность «капитуляции» Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Никакой «капитуляции» провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик быть не может, заявил полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.
Грызлов напомнил, что референдумы о самоопределении ДНР и ЛНР стали ответом на вооруженный переворот в Киеве, на подъем неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции.
«Это был ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни. Это был ответ Донбасса на агрессию с Запада», — приводит его слова РИА «Новости».
У жителей Донбасса были все основания для такого решения, это подтвердили последующие события, подчеркнул Грызлов.
«Киевская «партия войны» не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты», — заметил он.
По его словам, Донбасс получал от Киева только агрессию и блокаду, угрозу и требования сдаться.
«Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может. Не для этого жители ДНР и ЛНР защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и нестертую историческую память», — заключил полпред.
В субботу, 11 мая, исполняется пять лет со дня проведения референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР. Почти 90% принявших участие в голосовании высказались тогда за независимость новых государственных образований.
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Комментарии236
Политика , Видео , Конфликты , Украина , Борис Грызлов , РИА Новости , Минск
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