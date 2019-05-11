Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо

По словам российского сенатора, Гуаидо переоценил свои силы и недооценил легитимного лидера государства Николаса Мадуро

"Гуаидо пока не оправдал надежд зарубежных архитекторов "смены режима" в Венесуэле: фронтальный натиск на власть не дал результата. Он явно переоценил свои силы и недооценил Мадуро. Противостояние переходит в затяжную фазу. Гуайдо уже готов придти к власти на американских штыках", — написал он в Twitter.

Попытка госпереворота в Венесуэле произошла 30 апреля, когда Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Эта попытка провалилась.

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению Мадуро. В пятницу он заявил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США, если оно "разрешит кризис".

Тем не менее законный президент и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям.