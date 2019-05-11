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Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам российского сенатора, Гуаидо переоценил свои силы и недооценил легитимного лидера государства Николаса Мадуро.
"Гуаидо пока не оправдал надежд зарубежных архитекторов "смены режима" в Венесуэле: фронтальный натиск на власть не дал результата. Он явно переоценил свои силы и недооценил Мадуро. Противостояние переходит в затяжную фазу. Гуайдо уже готов придти к власти на американских штыках", — написал он в Twitter.
Попытка госпереворота в Венесуэле произошла 30 апреля, когда Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Эта попытка провалилась.
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению Мадуро. В пятницу он заявил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США, если оно "разрешит кризис".
Тем не менее законный президент и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям.
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Комментарии1
Политика , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Алексей Пушков , Совет Федерации , Венесуэла
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