Плату за коммунальные услуги по общедомовым нуждам предлагают изменить

Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ предложено определять исходя из показаний счётчиков. Это прописано в законопроекте, который Госдума рассмотрит на одном из пленарных заседаний в мае.

Авторами инициативы вступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Сергеем Катасоновым. Они считают, что необходимо изменить пункт 92 статьи 156 Жилищного кодекса РФ.

Сейчас в Кодексе указано, что размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату вышеперечисленных услуг определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти регионов.

«Населению выставляется счет, в котором расходы на общедомовые нужды рассчитываются исходя из нормативов потребления. При этом непосредственно управляющие компании производят расчет с ресурсоснабжающими организациями из приборов учета. В результате в случае превышения нормативов потребления над фактическими расходами размер расходов на общедомовые нужды является завышенным и переплата аккумулируется в управляющей компании», — сказано в пояснительной записке к документу.

Там также уточняется, что наиболее высокие нормативы установлены в Ульяновской, Омской, Челябинской, Псковской и Ульяновской областях.

Авторы уверены, что принятие законопроекта позволит обеспечить принцип справедливости в части начисления платы за жилищно-коммунальные услуги на общедомовые нужды.