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Путин рассказал о гене героизма у россиян 

Lenta.ru + ещё 16 50 минут назад
Фото: РИА Новости
У нынешних россиян есть задатки героев, которые им переданы от предков-участников Великой Отечественной войны. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
Такими словами глава государства прокомментировал шествие «Бессмертного полка».
«Но пройти с портретом — что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, отцов, у бабушек, у дедушек, матерей…» — сказал Путин.
Президент также уверен, что участие россиян в подобных шествиях означает готовность отреагировать должным образом на новые вызовы, с которыми будет сталкиваться Родина.
Путин напомнил, что героями следует считать всех участников Великой Отечественной и тружеников тыла.
9 мая в шествиях «Бессмертного полка» по центральным улицам российских городов и сел участвовали десять миллионов человек. Президент шел с портретом отца-фронтовика Владимира Спиридоновича.
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Политика , Общество , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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