Путин рассказал о гене героизма у россиян

У нынешних россиян есть задатки героев, которые им переданы от предков-участников Великой Отечественной войны. Об этом в эфире программы « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил президент Владимир Путин , передает РИА Новости.

Такими словами глава государства прокомментировал шествие «Бессмертного полка».

«Но пройти с портретом — что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, отцов, у бабушек, у дедушек, матерей…» — сказал Путин.

Президент также уверен, что участие россиян в подобных шествиях означает готовность отреагировать должным образом на новые вызовы, с которыми будет сталкиваться Родина.

Путин напомнил, что героями следует считать всех участников Великой Отечественной и тружеников тыла.

9 мая в шествиях «Бессмертного полка» по центральным улицам российских городов и сел участвовали десять миллионов человек. Президент шел с портретом отца-фронтовика Владимира Спиридоновича.