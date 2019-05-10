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Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, отвечая на вопрос ТАСС об итогах закрытых консультаций Совбеза по Сирии.
"Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН — прим. ТАСС) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых [пресс-элементов] сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе", — сказал он.
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Политика , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Сирия
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