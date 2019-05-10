Лавров и Коно обсудили ситуацию вокруг КНДР

"Конечно, из-за недавних событий они коснулись вопросов, связанных с КНДР и ситуации с безопасностью в регионе", — сказала Сино.

По ее словам, эту тему обсуждали в ходе рабочего ланча. "Как я понимаю, основная дискуссия была сфокусирована на двусторонних переговорах", — добавила она.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.