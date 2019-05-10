Лавров и Коно обсудили ситуацию вокруг КНДР 

Главы МИД Японии и России Таро Коно и Сергей Лавров обсудили ситуацию вокруг КНДР, заявила журналистам заместитель пресс-секретаря японского МИД Мицуко Сино.
"Конечно, из-за недавних событий они коснулись вопросов, связанных с КНДР и ситуации с безопасностью в регионе", — сказала Сино.
По ее словам, эту тему обсуждали в ходе рабочего ланча. "Как я понимаю, основная дискуссия была сфокусирована на двусторонних переговорах", — добавила она.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в пятницу обнародовало фотоматериалы со стрельб. В материале ЦТАК также отмечалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности, которые были призваны оценить способность оборонительных подразделений страны к быстрому реагированию.