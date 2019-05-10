В Госдепе назвали темы будущих переговоров Помпео в России

«Одним из главных вопросов на повестке — контроль над вооружениями. Президент Трамп дал ясно понять, что он хочет соглашение по контролю над вооружениями, которое бы отражало современные реалии. Эти соглашения должны включать в себя широкий круг стран и более широкий спектр вооружений в отличие от наших нынешних двусторонних договоров с Россией», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что на встрече «будут обсуждаться Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея».

Ранее государственный департамент США сообщил, что госсекретарь Майк Помпео посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая.