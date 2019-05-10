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В Госдепе назвали темы будущих переговоров Помпео в России 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Reuters
Высокопоставленный представитель госдепартамента назвал темы переговоров госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым во время визита в Москву и Сочи.
«Одним из главных вопросов на повестке — контроль над вооружениями. Президент Трамп дал ясно понять, что он хочет соглашение по контролю над вооружениями, которое бы отражало современные реалии. Эти соглашения должны включать в себя широкий круг стран и более широкий спектр вооружений в отличие от наших нынешних двусторонних договоров с Россией», — сказал представитель Госдепа.
Он отметил, что на встрече «будут обсуждаться Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея».
Ранее государственный департамент США сообщил, что госсекретарь Майк Помпео посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая.
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Политика , В мире , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Госдеп США , Москва , США , Сочи
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