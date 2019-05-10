Путин поздравил Конюхова с окончанием первого этапа кругосветки

Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всём мире, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал экспедицию Конюхова уникальной и подчеркнул, что успехи путешественника важны для воспитания российской молодёжи.

Путин также пожелал Конюхову здоровья и осуществления новых исследовательских проектов.

Своё кругосветное плавание путешественник начал в декабре 2018 года. Он намерен впервые в истории пересечь на вёслах воды трёх океанов. Ранее News.ru писал, что Конюхов попал в сильный шторм, который перевернул его лодку и сорвал с неё солнечные панели и ветроуказатель.