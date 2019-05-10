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Путин поздравил Конюхова с окончанием первого этапа кругосветки 

News.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного плавания на вёсельной лодке — перехода от Новой Зеландии до Южной Америки.
Ваше мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией восхищают миллионы людей во всём мире, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства назвал экспедицию Конюхова уникальной и подчеркнул, что успехи путешественника важны для воспитания российской молодёжи.
Путин также пожелал Конюхову здоровья и осуществления новых исследовательских проектов.
Своё кругосветное плавание путешественник начал в декабре 2018 года. Он намерен впервые в истории пересечь на вёслах воды трёх океанов. Ранее News.ru писал, что Конюхов попал в сильный шторм, который перевернул его лодку и сорвал с неё солнечные панели и ветроуказатель.
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Политика , Общество , Федор Конюхов , Владимир Путин , Новая Зеландия
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