В Госдуме ответили на призыв Кравчука по Крыму 

Политическая репутация первого президента независимой Украины Леонида Кравчука не позволяет с доверием относиться к его словам по поводу необходимости налаживания торгово-экономического сотрудничества с Крымом. Об этом РИА Новости Крым заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Кравчук полагает, что официальный Киев должен прекратить блокады полуострова и начать налаживать торгово-экономические отношения с ним. Он констатировал, что хотя Украина и считает Крым оккупированным, по факту полуостров является сегодня российской территорией, поскольку там действуют законы РФ.
"У меня нет ни капли доверия к экс-президенту Украины Леониду Кравчуку. Он убежал из Советского Союза, в девяностые годы метался между бандеровцами и русскоязычными украинцами — в итоге обманул всех. В "нулевые" он прыгал между НАТО и "не надо", сейчас он нас называет оккупантами и предлагает вместе торговать. Но за всю его 28-летнюю постсоветскую политическую карьеру стать провидцем событий ему так и не удалось", — сказал Бальбек.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".