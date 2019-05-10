В Госдуме ответили на призыв Кравчука по Крыму

Кравчук полагает, что официальный Киев должен прекратить блокады полуострова и начать налаживать торгово-экономические отношения с ним. Он констатировал, что хотя Украина и считает Крым оккупированным, по факту полуостров является сегодня российской территорией, поскольку там действуют законы РФ.

"У меня нет ни капли доверия к экс-президенту Украины Леониду Кравчуку. Он убежал из Советского Союза, в девяностые годы метался между бандеровцами и русскоязычными украинцами — в итоге обманул всех. В "нулевые" он прыгал между НАТО и "не надо", сейчас он нас называет оккупантами и предлагает вместе торговать. Но за всю его 28-летнюю постсоветскую политическую карьеру стать провидцем событий ему так и не удалось", — сказал Бальбек.