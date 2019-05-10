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МИД РФ не понял заявления о «резких высказываниях» Лаврова 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Facebook/ Мария Захарова
Российские дипломаты не поняли, что имел в виду глава МИД Японии Таро Коно, когда заявил о «резких высказываниях» на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: «Дискуссия доходила до резких высказываний». Лавров усмехнулся. Мы все, кто присутствовал на встрече, переглянулись, не понимая, о чём речь, — написала пресс-секретарь в своём Facebook.
Она отметила, что, «видимо, у нас разное представление с японцами о „резких высказываниях“».
Ранее News.ru писал, что расхождения Москвы и Токио по мирному договору остаются значительными. Об этом заявил Лавров в начале переговоров с японским коллегой Таро Коно.
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