Переговоры между РФ и Японией пройдут в Токио в конце мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассмотрел с коллегами из МИД Японии график дальнейших контактов на высшем уровне. Согласно документу, следующие переговоры в формате «2+2» пройдут в конце мая.

Речь идёт о встрече руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств, которая проводится на регулярной основе. 30 мая её площадкой станет японская столица Токио, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что расхождения Москвы и Токио по мирному договору остаются значительными. Об этом заявил Лавров в начале переговоров с японским коллегой Таро Коно.