Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переговоры между РФ и Японией пройдут в Токио в конце мая 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассмотрел с коллегами из МИД Японии график дальнейших контактов на высшем уровне. Согласно документу, следующие переговоры в формате «2+2» пройдут в конце мая.
Речь идёт о встрече руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств, которая проводится на регулярной основе. 30 мая её площадкой станет японская столица Токио, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что расхождения Москвы и Токио по мирному договору остаются значительными. Об этом заявил Лавров в начале переговоров с японским коллегой Таро Коно.
News.ru: последние новости
Лужков назвал Доренко «гением зла» Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко Глава МИД Британии обвинил РФ в попытке подорвать демократию
Политика , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Речь Путина 9 мая удивила Германию166
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель106
Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста124
Кто привез на МКС спирт
Запад отреагировал на парад Победы в Москве1033
Видео
Речь Путина 9 мая удивила Германию
В мире Политика
Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста
Общество
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель
Украина В мире
«Как еврей еврея спрашиваю»: Соловьев обрушился на Виторгана
Общество
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети
Общество
В Крыму осквернили памятник героям ВОВ
Общество
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой
Украина В мире
Кто и как будет делить наследство Доренко
Шоу-бизнес
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Войска Армия
Названа официальная причина смерти Доренко
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение