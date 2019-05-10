«Доходило до резких высказываний»: главы МИД России и Японии вновь не смогли договориться

«Разрешить проблему, остающуюся нерешенной по истечении более чем 70 лет после войны — нелегкая задача. И нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения», — заявил в ходе итоговой пресс-конференции по результатам переговоров глава внешнеполитического ведомства Японии.

По словам представителя Токио, в ходе встречи, прошедшей за закрытыми дверями, накал дискуссии доходил до таких градусов, что стороны переставали стесняться в выражениях.

«Как и во время февральской встречи, в дискуссии иногда доходило до резких высказываний», — пожаловался Таро Коно.

Впрочем, как заметил гость России, он с Лавровым встречается не в первый раз.

«У нас сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно», — подчеркнул глава японского МИД.

Лавров в свою очередь заметил, что Москву тревожат японо-американские отношения. Точнее, сотрудничество двух стран в области вооружений. В частности, Токио готов разрешить Вашингтону разместить на островах элементы противоракетной обороны (ПРО) США. Это создает угрозу безопасности России.