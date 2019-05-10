Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве переговоры со своим японским коллегой Таро Коно. Стороны снова не смогли преодолеть разногласия, из-за которых уже более 70 лет отсутствует мирный договор между Россией и Японией. Таро Коно признался, что в ходе встречи доходило до резких выражений.
«Разрешить проблему, остающуюся нерешенной по истечении более чем 70 лет после войны — нелегкая задача. И нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения», — заявил в ходе итоговой пресс-конференции по результатам переговоров глава внешнеполитического ведомства Японии.
По словам представителя Токио, в ходе встречи, прошедшей за закрытыми дверями, накал дискуссии доходил до таких градусов, что стороны переставали стесняться в выражениях.
«Как и во время февральской встречи, в дискуссии иногда доходило до резких высказываний», — пожаловался Таро Коно.
Впрочем, как заметил гость России, он с Лавровым встречается не в первый раз.
«У нас сложились доверительные отношения, что позволяет нам общаться достаточно откровенно», — подчеркнул глава японского МИД.
Лавров в свою очередь заметил, что Москву тревожат японо-американские отношения. Точнее, сотрудничество двух стран в области вооружений. В частности, Токио готов разрешить Вашингтону разместить на островах элементы противоракетной обороны (ПРО) США. Это создает угрозу безопасности России.
«Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории ряда элементов глобальной системы противоракетной обороны, наращивание своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где Соединенные Штаты рушат все договоренности. Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны», — подчеркнул глава российского МИД в ходе итоговой пресс-конференции.