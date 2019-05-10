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Лавров и Коно обсудят запуски баллистических ракет с территории КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Японии Таро Коно заявил журналистам, что намерен в пятницу обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым недавние запуски с территории КНДР.
"Мы с министром после этого за рабочим обедом продолжим дискуссию по заключению мирного договора и другим вопросам, касающимся двусторонних отношений, а также по актуальным международным вопросам, таким как недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет малой дальности", — сказал Коно.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в пятницу обнародовало фотоматериалы со стрельб. В материале ЦТАК также отмечалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности, которые были призваны оценить способность оборонительных подразделений страны к быстрому реагированию.
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Комментарии
Политика , Армия , Конфликты , Чен Ким , Сергей Лавров , МИД , Комитет начальников штабов , КНДР , Япония
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