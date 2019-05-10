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Лавров оценил возможность заключения мирного договора с Японией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно заявил, что вопрос заключения мирного договора с Японией может быть решён только в результате длительной работы и подъёма отношений между Москвой и Токио на качественно новый уровень.
По его словам, в ходе переговоров с японским коллегой они обсудили пути выхода на такие договорённости, которые бы в полной мере отвечали интересам двух стран и были однозначно поддержаны российскими и японскими жителями.
«Задача это непростая, очевидно, что решить её можно лишь путём длительной и кропотливой, креативной работы. Необходимо добиться подъёма российско-японских отношений через всеобъемлющее развитие двусторонних связей», — отметил он.
По его словам, 30 мая в Токио пройдут двухсторонние переговоры руководителей оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2+2».
Также он сообщил, что в конце июня в японском городе Осака пройдёт российско-японский саммит.
Ранее Лавров выразил надежду на благодатные отношения России с Японией после восшествия на престол нового японского императора Нарухито.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , Москва , Япония
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