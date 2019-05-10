Бывший посол Михаил Бабич покинул Минск

В посольстве Андреев занимает должность советника-посланника. Сроки прибытия в Минск нового посла в дипмиссии уточнить затруднились, передает РИА Новости.

Сенатор Дмитрий Мезенцев, бывший губернатор Иркутской области, был назначен на должность посла в Белоруссии также 30 апреля. Михаил Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Минске с августа 2018 года, а до этого был полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.