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Бывший посол Михаил Бабич покинул Минск 

Вести.Ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, освобожденный от своих обязанностей указом президента РФ Владимира Путина от 30 апреля, покинул Минск. До приезда нового посла Дмитрия Мезенцева российскую дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев.
В посольстве Андреев занимает должность советника-посланника. Сроки прибытия в Минск нового посла в дипмиссии уточнить затруднились, передает РИА Новости.
Сенатор Дмитрий Мезенцев, бывший губернатор Иркутской области, был назначен на должность посла в Белоруссии также 30 апреля. Михаил Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Минске с августа 2018 года, а до этого был полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.
За время своей работы в Минске Бабич не раз вступал в полемику с руководством Белоруссии и подвергался критике со стороны белорусского МИД. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле довольны работой Бабича на посту посла.
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Комментарии1
Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , Владимир Андреев , Владимир Путин , Михаил Бабич , МИД , РИА Новости , Минск
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