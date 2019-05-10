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Посольство РФ в Эстонии прокомментировало «территориальные претензии» 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Reuters
Наличие якобы территориальных претензий к России, высказанных эстонским министром внутренних дел и лидером националистической Консервативной народной партии (EKRE) Мартом Хельме, является его личным мнением, заявили в посольстве России в Эстонии.
По данным дипломатов, некоторые эстонские политики регулярно затрагивают вопрос о территориальных претензиях к России и "компенсаций за советскую оккупацию". Однако в контактах с российской стороной руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением. "Полагаем, что такой же подход применим и к сегодняшним высказываниям министра", — подчеркнули в диппредставительстве.
Ранее глава МВД Эстонии утверждал, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Партия EKRE, входящая в правящую коалицию, выступает против ратификации пограничного договора с Россией, считая, что этот документ отдает Москве территории за Нарвой и часть Печор, что противоречит конституции республики.
Напомним, согласно подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году территории были возвращены РСФСР. Ныне это Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
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Политика , В мире , МВД , Эстония
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