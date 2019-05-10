«Гений зла»: Лужков прокомментировал смерть Доренко

Бывший градоначальник считает, что Доренко вел против него информационную войну,

«Доренко — это гений зла… У него не было принципов, была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной», — заявил Лужков.

Отношения Лужкова и Доренко стали враждебными в 90-е годы. Доренко работал ведущим на телеканале, который тогда принадлежал олигарху Березовскому . Борис Березовский противостоял на политической арене Юрий Лужкову и Евгению Примакову. В итоге Лужков постоянно находился в фокусе жесткой критики телеведущего Доренко. Последнего даже окрестили «телекиллером». Одна из постоянно повторяемых ведущим фраз «Казалось бы, при чём здесь Лужков…» стала мемом. Лужков говорит, что при упоминании Доренко вынужден вспомнить прошлое.

«Память все время возвращается к тому времени, когда мы с Евгением Максимовичем Примаковым формировали иную систему принципов жизни в нашей стране. И, конечно, против этого очень основательно противодействовали силы — те, которые были во власти… И эта власть использовала и средства информации для того, чтобы очернить и Примакова, и Лужкова… И Сергей Доренко был в числе, я бы сказал, первых, кто занимался этим делом», — заявил Лужков в интервью КП.

При этом экс-мэр отметил, что как православный человек не хочет говорить вдогонку ушедшему злые слова.

Известный российский журналист Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая. Официальный диагноз — разрыв аорты. Доренко стало плохо за рулем мотоцикла. Прибывшая бригада реанимации спасти его не смогла. Умершему было 59 лет.