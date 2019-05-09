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Россия выступила за созыв комиссии по СВПД 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Москва считает необходимым созвать совместную комиссию по СВПД, чтобы найти пути нормализации ситуации вокруг иранской ядерной сделки, говорится к комментарии МИД РФ.
"Серьезность происходящего диктует необходимость созыва заседания предусмотренной СВПД совместной комиссии, в рамках которой участники соглашения, включая Иран, могли бы определить пути нормализации ситуации, коллективно наметить "дорожную карту" движения вперед в интересах гарантированного сохранения договоренности, которая имеет особое значение в плане поддержания региональной и глобальной безопасности", — говорится в комментарии департамента информации и печати, МИД РФ распространенном в четверг.
Иран накануне, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.
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Комментарии
Политика , Хасан Роухани , МИД , Иран , Москва
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