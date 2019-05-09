Россия выступила за созыв комиссии по СВПД

Москва считает необходимым созвать совместную комиссию по СВПД, чтобы найти пути нормализации ситуации вокруг иранской ядерной сделки, говорится к комментарии МИД РФ

"Серьезность происходящего диктует необходимость созыва заседания предусмотренной СВПД совместной комиссии, в рамках которой участники соглашения, включая Иран, могли бы определить пути нормализации ситуации, коллективно наметить "дорожную карту" движения вперед в интересах гарантированного сохранения договоренности, которая имеет особое значение в плане поддержания региональной и глобальной безопасности", — говорится в комментарии департамента информации и печати, МИД РФ распространенном в четверг.

Иран накануне, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.