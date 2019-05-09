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Глава МИД Британии обвинил Россию в попытке подрыва демократии в Европе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что попытка госпереворота в Черногории в 2016 году стала "одним из самых возмутительных примеров попыток России подорвать европейскую демократию", при том, что неоднократно Москва заявляла о голословности таких обвинений.
В Черногории приговорили россиян к 12 и 15 годам тюрьмы по делу о путче
Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
"Провалившаяся попытка переворота в Черногории в 2016 году была одним из самых возмутительных примеров попыток России подорвать европейскую демократию. Бесстыдная попытка ГРУ вмешаться в национальные выборы в Черногории и подорвать заявку Черногории на вступление в НАТО были очередным примером дестабилизирующего и агрессивного поведения России на протяжении последнего десятилетия", — говорится в заявлении Ханта.
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Политика , Москва , Великобритания , Черногория
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