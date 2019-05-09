Госдума готова рассмотреть предложение по амнистии

Однако на сегодняшний момент никакой информации от СПЧ не поступало, передаёт его слова РИА Новости. Он отметил, что исполнением соответствующего решения будет заниматься именно его комитет.

Никаких движений в этом направлении нет — пока работает СПЧ. Но мы с удовольствием рассмотрим их предложения, — подчеркнул политик.

Сам парламентарий уверен, что необходимо амнистировать граждан, отбывающих наказание за правонарушения средней тяжести и экономические преступления. Совершивших насильственные деяния, по его мнению, процедура касаться не должна.

Ранее News.ru сообщал, что СПЧ работает над предложением по амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлый раз она была объявлена в 2015 году в честь 70-й годовщины Победы. Под неё попали свыше 200 тысяч человек.