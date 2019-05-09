Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин не удивлен, что «Бессмертный полк» поддерживают во многих странах 

Р-Спорт 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что не удивлен тем, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
"Нет, это не удивило. Смотрите, несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой — фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия. Это для нас хороший пример",
— сказал Путин в интервью Первому каналу после шествия "Бессмертного полка".
Р-Спорт: последние новости
Лавров обвинил США в ситуации, которая сложилась вокруг СВПД Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа на G20 не ведется В Госдуме назвали слова Порошенко о "Бессмертном полке" преступными
Политика , В мире , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония требует от России вернуть часть территории41
Стали известны подвиги деда Зеленского159
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве16
Евросоюз предложили ликвидировать7
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы636
Видео
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение