Президент России Владимир Путин заявил, что не удивлен тем, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
"Нет, это не удивило. Смотрите, несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой — фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия. Это для нас хороший пример",
— сказал Путин в интервью Первому каналу после шествия "Бессмертного полка".