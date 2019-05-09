Путин не удивлен, что «Бессмертный полк» поддерживают во многих странах

Президент России Владимир Путин заявил, что не удивлен тем, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк". "Нет, это не удивило. Смотрите, несмотря на сложные межгосударственные отношения сегодняшнего дня, скажем, с Великобританией, ветераны Второй мировой войны всегда остаются в контакте друг с другом. Они понимают, что такое общая победа над общей угрозой — фашизмом, нацизмом. Они понимают цены дружбы и взаимодействия. Это для нас хороший пример", — сказал Путин в интервью Первому каналу после шествия "Бессмертного полка".