Путин опроверг «бряцание оружием» в День Победы

Президент России Владимир Путин прокомментировал утверждения Запада о том, что проводимые в стране шествия и парады в честь Дня Победы преследуют цель запугать другие государства. Он подчеркнул, что все эти мероприятия проводятся не для того, чтобы «побряцать оружием».

Глава государства выразил уверенность в том, что парады Победы проводятся «в честь победителей». Они, по словам политика, нужны для того, чтобы ничего подобного Второй мировой войне больше не повторялось.

Кроме того, лидер заявил, что эта традиция отражает характер русского человека и представителей всех национальностей, которые живут в России, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Путин почтил память фронтовиков, погибших в боях Великой Отечественной войны, и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Церемония состоялась после парада Победы на Красной площади в Москве.