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Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк» на Красной площади 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве.
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Путин участвует в этой акции уже в пятый раз. Акция "Бессмертный полк" представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В 2015 году накануне Дня Победы в колонке журнала "Русский пионер" президент рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери, как чудом они остались живы, но ненависти к немецким солдатам не испытывали, потому как те были заложниками обстоятельств, их гнали на фронт. Он сообщил, что его отец проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок, был матросом.
Когда началась война, отец Путина работал на военном предприятии, где была так называемая "бронь", освобождающая от призыва. Но отец написал заявление, что хочет на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД, и в ходе одной из вылазок он получил ранение.
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году пройдет уже в седьмой раз. В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Москва
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