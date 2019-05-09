Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев пришел на парад в Москве 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: ТАСС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал на военном параде у стен Кремля, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.
«Все вместе мы говорим спасибо поколению, которое самоотверженно сражалось за справедливость, свободу и будущее», — объявил он. «Время летит быстро, но память о Великой Отечественной войне никогда не станет для нас просто историей. В эти майские дни мы по-особенному ощущаем нашу сплоченность и нашу важную обязанность рассказать детям и внукам правду о цене Победы, о подвигах их предков», — добавил губернатор.
Перед началом парада губернатор встретил 96-летнего участника Сталинградской битвы Михаила Щербаева с супругой, которых накануне лично пригласил на мероприятие, и проводил семью до Красной площади.
Всего парад Победы посетили 150 ветеранов из Московской области.
Накануне, 8 мая, Воробьев во главе подмосковной делегации возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.
Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая.
Последние новости
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба
Комментарии
Политика , Андрей Воробьев , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали цель парада Победы44
Назарбаев отказался от георгиевской ленты464
Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве5
Зеленский встретил День Победы на могиле деда212
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Видео
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение