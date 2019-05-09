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Путин в Кремле поздравил ветеранов 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин выпил боевые сто грамм с ветеранами в Кремле.
В Москве прошел торжественный прием по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«Позвольте предложить тост. За прославленное поколение победителей! За Великую Победу! За процветание нашей Родины — нашей любимой России!», — сказал Путин.
Президент также лично поздравил ветеранов.
В своей речи президент сказал, что в России отмечают праздник тепло, с гордостью и проникновенными чувствами, которые трудно выразить словами.
«У каждой российской семьи есть сокровенная летопись войны: письма с фронта, похоронки, пожелтевшие фотографии, воспоминания, напутствия ветеранов, которые передаются детям и внукам», — отметил Владимир Путин.
Сегодня в России всенародно отмечают Победу над фашистской Германией и ее союзниками. На Красной площади прошел торжественный парад.
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Политика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Москва
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