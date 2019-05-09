Путин отметил сплоченность народа в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин отметил непреклонность и сплоченность народа во время Великой Отечественной войны.

"С весны 45-го прошло уже 74 года, выросло несколько поколений. Но не меркнет память о прошедшей войне, о доблестных защитниках Родины, которые ценой неимоверных жертв и утрат сокрушили нацизм. Враг был разбит не только силой техники и военной мощи — главное, что разящее оружие было в руках непреклонного, сплоченного народа, единого в защите своего, кровного, родного и на фронте и в тылу", — сказал Путин на торжественном приеме по случаю 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наши память, совесть и наша бдительность. Мы отмечаем этот праздник тепло, торжественно, с сыновней гордостью", — подчеркнул он.

Глава государства также напомнил про подвиг и жизненный путь победителей, которых чтят и благодарят в России.

"У каждой российской семьи своя сокровенная летопись войны: письма с фронта, похоронки, пожелтевшие фотографии, воспоминания, напутствия ветеранов, которые передаются детям и внукам", — сказал Путин.

Президент отметил и роль молодежных поисковых отрядов и волонтеров, которые в деталях восстанавливают события войны и судьбы пропавших бойцов.