Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле

Россия не будет увеличивать число военных специалистов в Венесуэле

Российская сторона не планирует увеличивать число военных специалистов в Венесуэле . Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова «Даже не думали об этом», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что нахождение российских специалистов Венесуэле регулируется соглашением между государствами о военно-техническом сотрудничестве. В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона готов «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле.