Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле

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Россия не будет увеличивать число военных специалистов в Венесуэле 

RT на русском 45 минут назад
Российская сторона не планирует увеличивать число военных специалистов в Венесуэле. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
«Даже не думали об этом», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что нахождение российских специалистов Венесуэле регулируется соглашением между государствами о военно-техническом сотрудничестве.
В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона готов «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле.
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