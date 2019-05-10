Путин отреагировал на шествие «Бессмертного полка» во время грозы в Москве

Президент России Владимир Путин выразил удивление, что акция "Бессмертный полк" в Москве продолжалась, даже несмотря на сильный ливень с грозой, об этом президент рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Акция "Бессмертный полк" в очередной раз прошла в День Победы в России и других странах. Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Президент РФ 9 мая также присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади. Это был уже пятый раз, когда президент участвовал в акции.

"Это меня, честно говоря, тоже немножко удивило. Несмотря на эту непогоду, такую серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади", — сказал президент.

Согласно данным МВД, акция "Бессмертный полк" в Москве собрала около 700 тысяч человек.