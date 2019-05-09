Глава Абхазии поздравил Путина с Днем Победы

"Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои поздравления по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

По словам президента Абхазии, стойкость героев-победителей и их верность долгу являются примером истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе.

"И сегодня защита Родины — это святая обязанность наших граждан, нравственная основа для всех поколений. Мы храним победные традиции наших отцов и дедов и считаем своим долгом передать их последующим поколениям", — отмечается в поздравлении.

Хаджимба пожелал Путину, благополучия и здоровья, а всему российскому народу — мира и процветания.