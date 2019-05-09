Глава Абхазии поздравил Путина с Днем Победы 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в четверг пресс-служба главы абхазского государства.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои поздравления по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.
По словам президента Абхазии, стойкость героев-победителей и их верность долгу являются примером истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе.
"И сегодня защита Родины — это святая обязанность наших граждан, нравственная основа для всех поколений. Мы храним победные традиции наших отцов и дедов и считаем своим долгом передать их последующим поколениям", — отмечается в поздравлении.
Хаджимба пожелал Путину, благополучия и здоровья, а всему российскому народу — мира и процветания.