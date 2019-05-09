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Путин назвал актуальными уроки Великой Отечественной войны 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во время выступления на Красной площади президент сказал, что Россия будет делать всё для обеспечения военного потенциала страны.
По словам Владимира Путина, в ряде государств в кумиры возводят нацистов, это недопустимо. Президент также заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с теми, кто готов дать отпор экстремизму и терроризму, и призвал мировое сообщество создать единую систему безопасности для противостояния угрозам.
Владимир Путин назвал святым долгом защитить память об истинных героях Великой Отечественной войны.
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