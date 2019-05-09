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Путин поздравил россиян с Днём Победы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади.
«Поздравляю вас с Днём Победы. С днём нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам отечества, разгромившим нацизм», — отметил он.
По его словам, нравственная мощь этого подвига с каждым годом чувствуется всё острее.
«На особом месте победа над фашимом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Не вышло покорить Советский Союз», — отметил он.
По его словам, победа ковалась всем народом, а солдаты не жалели жизни ради свободы, ради мирного неба.
«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, дедов, жён, матерей, братьев, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами», — сказал он.
Ранее в Москве начался парад в честь 74-й годовщины Победы.
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