Путин поздравил россиян с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал во время парада на Красной площади.

«Поздравляю вас с Днём Победы. С днём нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам отечества, разгромившим нацизм», — отметил он.

По его словам, нравственная мощь этого подвига с каждым годом чувствуется всё острее.

«На особом месте победа над фашимом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, безнаказанность застилала глаза. Не вышло покорить Советский Союз», — отметил он.

По его словам, победа ковалась всем народом, а солдаты не жалели жизни ради свободы, ради мирного неба.

«Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, дедов, жён, матерей, братьев, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами», — сказал он.

Ранее в Москве начался парад в честь 74-й годовщины Победы.