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Владимир Путин объявил минуту молчания на Красной площади 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил всех с Днем Победы и открыл парад на Красной площади и объявил минуту молчания.
Президент отметил, что победа в Великой Отечественной войне ковалась всем народом, который бился до последнего.
«Уважаемые граждане, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы, с днем нашей гордости и скорби», — сказал Владимир Путин.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полной готовности к началу главного мероприятия Дня Победы.
«Уважаемый верховный главнокомандующий! Войска московского гарнизона к Параду готовы!», — доложил Сергей Шойгу.
В этом году в параде, посвященном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, участвуют более 13 тысяч военнослужащих. Пешая колонна сформирована из 35 парадных расчетов. Механизированная колонна составляет 132 единицы боевой и специальной техники. По брусчатке Красной площади проедут бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Воздушная часть парада отменена из-за погодных условий.
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Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин
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