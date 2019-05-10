В Москве запустили салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя

МОСКВА , 10 мая. /ТАСС/. Салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков был дан в пятницу на Поклонной горе в Москве.

"Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии В. Михалкина Западного военного округа дал праздничный артиллерийский салют в городе Москва в день освобождения города-героя Севастополь", — говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

В небо было запущено более 2 тыс. праздничных фейерверков, звуковое сопровождение обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. «В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — „Светлана“, „Слава“, „Рубин“, „Ассоль“, „Вега“ и „Фиалка“. Купола разрывов превысили в диаметре 300 м», — отметили в пресс-службе.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года. Немецкие войска использовали самоходные мортиры «Карл», «Гамма» и 800-мм стационарную гаубицу «Дора», авиацию и флот. Взять город им удалось только с третьей попытки 4 июля 1942 года.

Фашистская оккупация Севастополя длилась два года. За этого время гитлеровцы расстреляли, сожгли, утопили в море 27,3 тыс. человек. В Германию угнали 45 тыс. человек. Операция по освобождению города длилась около недели. 9 мая 1944 года бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии водрузили знамя на Севастопольской панораме. В 01:00 ночи 10 мая 1944 года в Москве было дано 24 залпа из 324 орудий.