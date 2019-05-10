Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве состоится салют в честь 75-летия освобождения Севастополя 

ТАСС + ещё 9 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков будет дан в пятницу в Москве на Поклонной горе. Об этом сообщили в Минобороны России.
"10 мая в Москве в парке Победы на Поклонной горе в 22:00 в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков будет дан праздничный салют", — сказали в ведомстве.
В честь 75-летия освобождения советских городов-героев и столиц европейских стран салюты будут проходить до 9 мая 2020 года. Первый из них состоялся 10 апреля в честь освобождения Одессы. В 2019 году запустят 11 салютов, которые символизируют победу над гитлеровцами в Бресте, Минске, Севастополе и других городах. В 2020 году их будет шесть — в честь освобождения Праги, Кишинева, Будапешта и других.
7 мая российское военное ведомство опубликовало на своем сайте рассекреченные документы об освобождении Севастополя в 1944 году. Все желающие могут посмотреть оперативные сводки, журналы боевых действий, схему германских оборонительных сооружений и базирования авиации в районе города и другие документы. Также Минобороны опубликовало фотографии улиц Севастополя, на которых запечатлены разрушения, оставленные гитлеровцами.
ТАСС: последние новости
Токио рассчитывает выйти на новый уровень отношений с Москвой Антонов: Россия помнит встречу на Эльбе и помощь союзников по коалиции В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ
Комментарии2
Политика , Другое , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Москва , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель77
Запад отреагировал на парад Победы в Москве788
Названа официальная причина смерти Доренко68
На защиту «Северного потока -2» встали в Европе184
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети12
Видео
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель
Украина В мире
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети
Общество
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой
Украина В мире
Кто и как будет делить наследство Доренко
Шоу-бизнес
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Войска Армия
Названа официальная причина смерти Доренко
Происшествия
Очевидец раскрыл подробности гибели Доренко
Происшествия
Первая катастрофа Superjet: с чего все началось
Происшествия Статьи
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
«Они всегда рядом»: Катя Лель снова увидела НЛО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение