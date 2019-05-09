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Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Крыма 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы, отметив, что народ никогда не забудет подвиг тех, кто участвовал в этих ожесточенных боях, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Глава государства также поздравил всех участников торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма.
"В памяти народа навеки останется беспримерный подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года в ходе упорных, ожесточенных боев освободили легендарный Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, сделали еще один шаг на пути к Победе", — говорится в телеграмме.
Кроме того, Путин отметил особую роль Севастополя в истории России, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. По словам Путина, будучи надежным форпостом РФ на Черном море, он стойко отражал натиск врага, тем самым вписал яркие страницы в летопись Отечества.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , Республика Крым , Севастополь
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