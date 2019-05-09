Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Крыма

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы, отметив, что народ никогда не забудет подвиг тех, кто участвовал в этих ожесточенных боях, телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства также поздравил всех участников торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма.

"В памяти народа навеки останется беспримерный подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года в ходе упорных, ожесточенных боев освободили легендарный Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, сделали еще один шаг на пути к Победе", — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин отметил особую роль Севастополя в истории России, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма. По словам Путина, будучи надежным форпостом РФ на Черном море, он стойко отражал натиск врага, тем самым вписал яркие страницы в летопись Отечества.