Володин поздравил россиян с Днём Победы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что для граждан страны этот праздник является особым. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий подчеркнул, что ценой миллионов жизней наши отцы и деды отстояли страну, спасли мир от фашизма. Он заявил, что День Победы — это день великой радости и глубокой скорби.

«Память о священном подвиге навсегда останется в наших сердцах. Спасибо вам, дорогие ветераны! Крепкого здоровья, счастья и мира всем», — заключил Вячеслав Володин.

В России 9 мая отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.