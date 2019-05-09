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Володин поздравил россиян с Днём Победы 

Парламентская газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что для граждан страны этот праздник является особым. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Парламентарий подчеркнул, что ценой миллионов жизней наши отцы и деды отстояли страну, спасли мир от фашизма. Он заявил, что День Победы — это день великой радости и глубокой скорби.
«Память о священном подвиге навсегда останется в наших сердцах. Спасибо вам, дорогие ветераны! Крепкого здоровья, счастья и мира всем», — заключил Вячеслав Володин.
В России 9 мая отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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