Пушков жёстко ответил Порошенко на критику «Бессмертного полка»

Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина». Против Бессмертного полка он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 мая 2019 г.

По словам сенатора, Порошенко бессилен против «Бессмертного полка», как и против украинского народа, который сделал свой выбор в пользу Зеленского, пишут «Известия».

Ранее президент Незалежной в ходе своего выступления, приуроченного ко Дню Победы над нацизмом, высказался о проходящей по всему миру акции «Бессмертный полк». Участников шествия он назвал «ряжеными», а Москву обвинил в попытках «монополизировать победу над нацизмом», писал News.ru.