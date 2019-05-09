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Пушков жёстко ответил Порошенко на критику «Бессмертного полка» 

News.ru + ещё 25 57 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал слова действующего лидера Украины Петра Порошенко о «ряженых» «Бессмертного полках». По словам сенатора, цинизму украинского президента нет предела.
Порошенко оскорбил участников акции «Бессмертный полк»
Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
По словам сенатора, Порошенко бессилен против «Бессмертного полка», как и против украинского народа, который сделал свой выбор в пользу Зеленского, пишут «Известия».
Ранее президент Незалежной в ходе своего выступления, приуроченного ко Дню Победы над нацизмом, высказался о проходящей по всему миру акции «Бессмертный полк». Участников шествия он назвал «ряжеными», а Москву обвинил в попытках «монополизировать победу над нацизмом», писал News.ru.
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Комментарии3
Политика , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Совет Федерации , газета "Известия"
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