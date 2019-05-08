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Доход Собянина в 2018 году вырос на 1 млн рублей 

Профиль 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доход Собянина в 2018 году вырос на 1 млн рублейМэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 млн рублей, следует из декларации чиновника, опубликованной на официальном портале правительства Москвы в среду, 8 мая.
Этот доход на 1 млн рублей выше уровня предыдущего года: в 2017 году Собянин заработал 6,53 млн В собственности градоначальника из объектов недвижимости находятся квартира площадью 308 кв.м и гараж площадью 26,8 кв. м. Транспортными средствами мэр российской столицы не владеет.
В марте Собянин поделился мнением, что самое страшное в жизни чиновника — это бюрократические отговорки.
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Политика , Сергей Собянин , Mos.ru , Москва
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