Доход Собянина в 2018 году вырос на 1 млн рублей

Доход Собянина в 2018 году вырос на 1 млн рублейМэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 млн рублей, следует из декларации чиновника, опубликованной на официальном портале правительства Москвы в среду, 8 мая.

Этот доход на 1 млн рублей выше уровня предыдущего года: в 2017 году Собянин заработал 6,53 млн В собственности градоначальника из объектов недвижимости находятся квартира площадью 308 кв.м и гараж площадью 26,8 кв. м. Транспортными средствами мэр российской столицы не владеет.

В марте Собянин поделился мнением, что самое страшное в жизни чиновника — это бюрократические отговорки.