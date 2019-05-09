«Сто десятое заявление»: в Госдуме отреагировали на призыв Помпео по «Северному потоку — 2»

Госдуме отметили, что заявления США носят скорее политический характер, нежели экономический.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что Вашингтон якобы не должен позволить России продолжать реализацию проекта газопровода «Северный поток-2».

По словам Ананских, это едва ли «не сто десятое заявление американской стороны о том, что они против "Северного потока-2"». Он отметил, что заявления США носят скорее политический характер, нежели экономический.

«Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе», — цитирует Ананских RT.

Вместе с тем он добавил, что высказывания политиков США никак не скажутся на своевременном окончании строительства газопровода.

Американская сторона очень недовольна реализацией «Северного потока — 2». Вашингтон угрожает санкциями компаниям, которые имеют отношение к проекту. Как полагают многие эксперты, Соединенные Штаты выступают против газопровода, поскольку сами хотят поставлять в Европу свой сжиженный газ.