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Захарова пояснила, почему в Киеве перепутали дату окончания Второй мировой

Косачев: РФ будет считать агрессией военное вмешательство США в Венесуэлу

Лавров и Помпео на встрече в Сочи обсудят Венесуэлу, Сирию и Украину