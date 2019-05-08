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В Кремле продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва не откажется от выдачи паспортов гражданина РФ жителям Донбасса — несмотря на возражения Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Кремля, если Украина решит не признавать такие паспорта, заявил на брифинге:
"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа".
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет принято решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.
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Политика , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Гройсман , Москва
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