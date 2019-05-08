Единственная женщина-губернатор в России заработала меньше своих подчиненных

За 2018 год Комарова заработала 3,1 миллиона рублей. В то же время первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин задекларировал доход в 10,6 миллиона рублей, а вице-губернатор Алексей Шипилов — 10,5 миллиона. Больше всех в прошлом году заработал заместитель Комаровой, курирующий сферы культуры и спорта, Юрий Южаков — его задекларированный доход составил более 12 миллионов рублей.

Меньше всех из заместителей Комаровой заработал куратор экономического блока Николай Милькис, который задекларировал доход в размере 3,6 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем в отчете самой Комаровой.

В марте вице-премьер Ольга Голодец заявила, что российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин. По ее словам, россиянки имеют много возможностей, но все равно не достигают того же карьерного роста и дохода, как мужчины.