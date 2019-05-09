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Будет ли встреча Путина и Трампа в Японии, прояснили в Кремле 

Газета.Ru + ещё 8 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил ситуацию о возможности встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Японии, передает РИА «Новости».
По его словам, подготовка к встрече пока не ведется.
«Пока не планируется встреча, не идет разговор о встрече», — заявил Песков.
Саммит G20 в японской Осаке пройдет в июне.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео надеется на «новую фазу» в отношениях с Россией, но не может наверняка сказать, будет ли проведена новая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
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Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Япония
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