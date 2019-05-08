Захарова напомнила украинскому МИД, когда закончилась Вторая Мировая

«Ну, что могу сказать. Доигрался, сведомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах», — написала Захарова в своем Facebook.

Она также напомнила, что официально День окончания Второй Мировой отмечается 2 сентября.

«Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете», — заключила дипломат.