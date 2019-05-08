Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на пост МИД Украины о праздновании в стране дня окончания Второй Мировой войны.
«Ну, что могу сказать. Доигрался, сведомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах», — написала Захарова в своем Facebook.
Она также напомнила, что официально День окончания Второй Мировой отмечается 2 сентября.
«Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете», — заключила дипломат.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам в качестве «ответа» на акцию «Бессмертный полк» устроить антисталинскую акцию и выйти на улицы «с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий».