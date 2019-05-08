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Россия высылает двух шведских дипломатов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия высылает двух шведских дипломатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель пресс-службы МИД королевства Расмус Эльянскуг.
"Двух шведских дипломатов попросили покинуть Россию, — пояснил он. — Швеция ранее объявляла, что российскому дипломату не была продлена виза: мы дали отрицательный ответ на российскую заявку о получении дипломатической визы. Россия ответила, попросив двух шведских дипломатов покинуть Россию. Мы сожалеем о решении российского МИД".
Во внешнеполитическом ведомстве Швеции пока не дали других комментариев на этот счет.
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
В феврале в ресторане в центре Стокгольма был задержан швед, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против королевства в пользу России. Он обедал с российским дипломатом, который вскоре покинул королевство. После этого Россия подала заявку на получение виз для новых дипломатов, но получила отказ.
45-летнего шведа, которого 29 марта отпустили из-под стражи, подозревают "в незаконной разведывательной деятельности против Швеции" в 2017 году. Как считает полиция безопасности Швеции СЕПО, он "был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюремного заключения.
Подозреваемый отрицает свою вину. Он работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для иностранной разведки. Как сообщают местные СМИ, подозреваемый родился в королевстве, он подданный Швеции. У мужчины собственная компания, он занимался наукой.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , МИД
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