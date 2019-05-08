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Ответные меры МИД: Россия выдворила шведских дипломатов 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия выслала двух шведских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Швеции Расмуса Эльянскуга.
Эльянскуг рассказал, что ранее Швеция дала «отрицательный ответ на российскую заявку о получении дипломатической визы».
«Россия ответила, попросив двух шведских дипломатов покинуть Россию. Мы сожалеем о решении российского МИД», — добавил он.
Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила на брифинге, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой на действия МИД Швеции.
В феврале в Стокгольме по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан швед. Он обедал в ресторане с российским дипломатом. Вскоре дипработник покинул страну. Россия подала заявки на получение виз для новых дипломатов, но получила отказ.
Политика , В мире , Конфликты , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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