Ответные меры МИД: Россия выдворила шведских дипломатов

Россия выслала двух шведских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Швеции Расмуса Эльянскуга.

Эльянскуг рассказал, что ранее Швеция дала «отрицательный ответ на российскую заявку о получении дипломатической визы».

«Россия ответила, попросив двух шведских дипломатов покинуть Россию. Мы сожалеем о решении российского МИД», — добавил он.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила на брифинге, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой на действия МИД Швеции.

В феврале в Стокгольме по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан швед. Он обедал в ресторане с российским дипломатом. Вскоре дипработник покинул страну. Россия подала заявки на получение виз для новых дипломатов, но получила отказ.