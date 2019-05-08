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МИД России направил Лондону ноту в связи с высказываниями Ханта о СМИ РФ 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России направил ноту в Форин оффис в связи с неуважительными высказываниями главы британского внешнеполитического ведомства Джереми Ханта в адрес российского телеканала RT. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы направили ноту в британский МИД с выражением недоумения в связи с очередными одиозными высказываниями представителя правительства Терезы Мэй", — сказала Захарова.
Дипломат напомнила британской стороне, что подобная провокационная риторика в адрес российской прессы недопустима.
" [Эти высказывания] демонстрируют полное неуважение к ценностям свободы слова британских политиков, для которых соображения политической конъюнктуры куда важнее объективных фактов и истины", — констатировала она.
По словам Захаровой, речь идет о выступлении главы британского МИД на мероприятии ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня свободы печати 2 мая в Аддис-Абебе. В частности, он заявил, что "такие каналы как RT стремятся внушить зрителям мысль, что правда относительна, а факты всегда подтверждают слова официального Кремля, даже если те постоянно меняются".
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Комментарии
Политика , В мире , Тереза Мэй , МИД , ЮНЕСКО , Russia Today
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