МИД России направил Лондону ноту в связи с высказываниями Ханта о СМИ РФ

МИД России направил ноту в Форин оффис в связи с неуважительными высказываниями главы британского внешнеполитического ведомства Джереми Ханта в адрес российского телеканала RT. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы направили ноту в британский МИД с выражением недоумения в связи с очередными одиозными высказываниями представителя правительства Терезы Мэй", — сказала Захарова. Дипломат напомнила британской стороне, что подобная провокационная риторика в адрес российской прессы недопустима. " [Эти высказывания] демонстрируют полное неуважение к ценностям свободы слова британских политиков, для которых соображения политической конъюнктуры куда важнее объективных фактов и истины", — констатировала она. По словам Захаровой, речь идет о выступлении главы британского МИД на мероприятии ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня свободы печати 2 мая в Аддис-Абебе. В частности, он заявил, что "такие каналы как RT стремятся внушить зрителям мысль, что правда относительна, а факты всегда подтверждают слова официального Кремля, даже если те постоянно меняются".