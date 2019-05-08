Захарова уличила Нидерланды в попытке скрыть сведения по крушению MH17

Ранее МИД Нидерландов заявил о невозможности обнародовать документы и служебные переговоры, в ходе которых обсуждались обстоятельства крушения самолета, в частности, вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства, отметила представитель МИД России.

«Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем другой свет на данную авиакатастрофу, а также намерение во что бы то ни стало вывести из под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Но, по ее словам, даже у депутатов Нидерландов возникают резонные сомнения в том, что Украина не могла не знать об угрозе безопасности самолетов из-за незакрытия воздушного пространства.

Катастрофа Boeing-777-200 (рейс МН17) Malaysian Airlines произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

В мае 2018 года Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении МН17. Позиция стран сформирована на основании выводов международной следственной группы, заявляли в МИД Нидерландов.