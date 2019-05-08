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Захарова уличила Нидерланды в попытке скрыть сведения по крушению MH17 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действия властей Нидерландов в отношении расследования крушения малайзийского Boeing на Украине говорят об их попытке скрыть сведения о катастрофе, чтобы переложить вину на Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД Нидерландов заявил о невозможности обнародовать документы и служебные переговоры, в ходе которых обсуждались обстоятельства крушения самолета, в частности, вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства, отметила представитель МИД России.
«Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем другой свет на данную авиакатастрофу, а также намерение во что бы то ни стало вывести из под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию», — сказала Захарова на брифинге в Москве.
Но, по ее словам, даже у депутатов Нидерландов возникают резонные сомнения в том, что Украина не могла не знать об угрозе безопасности самолетов из-за незакрытия воздушного пространства.
Катастрофа Boeing-777-200 (рейс МН17) Malaysian Airlines произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 пассажиров и членов экипажа.
В мае 2018 года Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении МН17. Позиция стран сформирована на основании выводов международной следственной группы, заявляли в МИД Нидерландов.
Минобороны РФ в сентябре 2018 года обнародовало аудиозапись переговоров украинских военных, в которой упоминается крушение самолета Boeing-777-200. В ведомстве заявляли, что она является доказательством причастности Украины к авиакатастрофе. На брифинге также представили данные, согласно которым самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», находившегося на вооружении Украины.
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Комментарии
Политика , Катастрофы , Конфликты , Мария Захарова , Министерство обороны , Boeing , МИД , Нидерланды
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