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Лавров обсудит с Помпео двусторонние отношения, Венесуэлу, Сирию и Украину 

ТАСС + ещё 2 40 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с госсекретарем США Майклом Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского МИД.
"В соответствии с достигнутой договоренностью 13-14 мая Россию посетит государственный секретарь США Майкл Помпео. В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине", — отметили в дипведомстве.
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Политика , В мире , США , Сергей Лавров , МИД , Венесуэла , Сирия
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