Каждый губернатор обязан лично и предметно заниматься реализацией национальных проектов и вовлекать в эту работу людей, а также информировать их о принимаемых решениях, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию.
"Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий", — сказал Путин.