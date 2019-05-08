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Путин: каждый губернатор обязан лично и предметно заниматься нацпроектами 

Р-Спорт 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Каждый губернатор обязан лично и предметно заниматься реализацией национальных проектов и вовлекать в эту работу людей, а также информировать их о принимаемых решениях, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию.
"Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий", — сказал Путин.
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